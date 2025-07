Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Este ano, o Hipódromo Manuel Possolo e o Parque Marechal Carmona voltam a acolher o recinto do festival, que abre às 19h00 e tem uma zona de restauração e bares.

Cada uma das noites de CoolJazz, organizado pela promotora Live Experiences, inclui quatro atuações, divididas por três palcos.

O palco principal do festival recebe hoje Benjamin Clementine e Rita Vian.

Na segunda noite, a 12 de julho, apresentam-se neste palco Seal e Margarida Campelo, a 15 de julho, os Ezra Collective e Jordan Rakei, a 17 de julho, os Gilsons e Jota.Pê, a 23 de julho, Slow J e Silly, a 26 de julho, os Tindersticks e os Ganso e, no dia 31 de julho, Masego e Amaura.

No palco das Cascais Jazz Sessions irão apresentar-se sete projetos de jazz português: Plasticine, Beatriz Nunes, BERLIM, Isabel Rato Quinteto, BOKOR, Quarteto de Areia e Razy.

As Late Nights serão asseguradas por Mafalda Nunes, Groove Armanda, Luís Oliveira, Rita Lig, Allexia, Rui Maia e Peter Castro.

Cada uma das sete noites do festival começa com as Cascais Jazz Sessions, segue com uma primeira parte e o cabeça de cartaz e termina com as Late Nights.

O festival Ageas CoolJazz tem também uma programação gratuita, as Cascais Lazy Sundays, que acontecem aos domingos e este ano mudam de localização, trocando os jardins da Casa das Histórias Paula Rego pelo Jardim da Parada, em frente ao recinto.

A ‘dar música’ nas Cascais Lazy Sundays estarão Ana Moreira, Catarina Moreira & Amigos, Leonor Caldeira & Manuel Cardoso e Diogo Beja.