Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o portal de notícias de Xangai The Paper, as autoridades da cidade criaram um sistema de três níveis que inclui a expulsão do setor dos trabalhadores que tenham sido assinalados com um 'código vermelho' e que não tenham melhorado o comportamento na estrada após várias advertências.

Estes motoristas vão ser colocados numa lista negra e as empresas que os empregam não podem permitir que continuem a aceitar encomendas nas suas plataformas.

Mais de 400 condutores foram suspensos durante o teste-piloto do sistema, que teve início em abril.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

A medida junta-se a outras tomadas anteriormente por governos locais e empresas, após meses de debate público na China sobre a pressão a que estão sujeitos os motoristas de entregas, que recebem menos de um dólar por entrega e têm pouco tempo para descansar, na sequência de vários incidentes noticiados pelos jornais.

Num dos casos, um estafeta ameaçou um cliente com uma faca em Wuhan (centro) e noutro, o condutor danificou uma vedação em Hangzhou (leste) quando se apressava para entregar uma encomenda, tendo sido obrigado a ajoelhar-se como castigo pelos seguranças do local, o que levou a que dezenas de outros colegas convocassem um protesto.

Em várias cidades do país é comum ver estes condutores a andarem em contramão, passarem sinais vermelhos ou mesmo a acelerarem nos passeios, desviando-se dos peões.

No final de novembro, as autoridades chinesas exigiram que as plataformas digitais revissem e corrigissem os algoritmos que pudessem prejudicar os condutores - especialmente os que reduzem os prazos de entrega e aumentam a pressão sobre os trabalhadores.

A ideia é evitar que os condutores cometam infrações de trânsito e provoquem acidentes, à medida que tentam cumprir com prazos de entrega irrealistas.

Poucas semanas depois, a plataforma Meituan Waimai anunciou que iria obrigar os condutores de entregas a descansarem quando se verificasse que tinham trabalhado demasiado tempo.

Desde o início do ano, as infrações rodoviárias cometidas por condutores de entregas com motociclos elétricas diminuíram 14,8% em Xangai e os acidentes mortais 42,9%, graças às medidas tomadas, lê-se no The Paper.