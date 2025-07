As cerimónias fúnebres dos irmãos Diogo Jota e André Silva têm início esta sexta-feira, com o velório marcado para as 16h00, na Capela da Ressurreição, em Gondomar.

Os corpos dos jovens futebolistas chegaram à cidade durante a noite, sendo recebidos com aplausos por dezenas de pessoas que prestaram uma última homenagem. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, estará presente nas cerimónias. O funeral está agendado para a manhã de sábado, 5 de julho, às 10h00, na Igreja Matriz de Gondomar.