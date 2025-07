Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No debate sobre a lei da nacionalidade, no parlamento, o ministro explicou que, “no ano passado, os pedidos de naturalização de estrangeiros com base na residência, aumentaram cinco vezes face a 2015 e triplicaram face a 2021”.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Hoje, “temos neste momento 512 mil pedidos de nacionalidade pendentes, dos quais só 15% são de nacionalidade originária portuguesa e todos eles nascidos no estrangeiro”, disse o governante, na sua intervenção de apresentação do projeto de lei do Governo.