Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Com o título provocador, que recusa a preferência americana como destino de férias, o jornal britânico destaca 10 destinos europeus que oferecem o mesmo espírito de aventura, paisagens naturais épicas e cultura local, mas sem atravessar o Atlântico. No lugar de Malibu, entra Santa Cruz, uma joia da Costa de Prata, a pouco mais de uma hora de Lisboa, que deslumbra tanto surfistas como viajantes em busca de autenticidade.

Santa Cruz: a ‘Malibu’ portuguesa com alma atlântica

O artigo descreve a praia como uma alternativa quase cinematográfica à costa da Califórnia: areias douradas, falésias dramáticas, surf de classe mundial (a vizinha Ericeira foi a segunda região do mundo a ser distinguida como World Surfing Reserve) e uma luz dourada que parece saída de um filme alternativo.

O charme de Santa Cruz não está apenas nas ondas: é uma vila de alma tranquila, com ruas caiadas, um pequeno castelo abandonado à beira-mar e uma tradição gastronómica que vai do peixe fresco aos hambúrgueres gourmet do Noah Surf House, o hotel de estilo boho chic com piscina infinita e aulas de surf para todas as idades.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Santa Cruz é também um exemplo de turismo sustentável. O concelho de Torres Vedras, onde se insere, tem 11 praias certificadas como livres de poluição — mais do que qualquer outro município português. Destinos como a Praia Azul, acessível por passadiços entre dunas, oferecem uma escapadinha perfeita da azáfama das praias mais populares.

À noite, o ponto de encontro é o Manel, o bar mais antigo da vila, onde se convive ao som de jazz à luz de velas. Até o poeta japonês Kazuo Dan ficou aqui durante 16 meses após vir para uma “conversa entre o céu e a terra”,encantado com o lugar. Hoje, a sua passagem é celebrada em pedra à entrada da vila.

Esta inclusão num top europeu que também destaca destinos como o desfiladeiro do Tara, na Montenegro, ou as florestas dos Cárpatos, na Roménia, coloca Santa Cruz no radar de viajantes internacionais. Para os portugueses, é a confirmação de algo que muitos já sabiam: não é preciso ir à Califórnia para sentir o espírito livre do surf, da natureza e da contemplação — ele está mesmo aqui, em Santa Cruz.