Adolescence conquistou seis prémios, incluindo melhor minissérie ou antologia. O ator principal, Owen Cooper, fez história ao tornar-se o mais jovem vencedor masculino em qualquer categoria de representação, com o Emmy de melhor ator secundário.
Ainda da série britânica, Stephen Graham arrecadou o troféu de melhor ator, além de vencer nas categorias de argumentação e produção. Erin Doherty foi distinguida como melhor atriz secundária, enquanto Philip Barantini venceu a realização.
Já "The Studio" garantiu quatro prémios, incluindo melhor comédia e melhor ator para Seth Rogen, que partilhou também os galardões de realização e argumento.
"The Pitt" levou três estatuetas, entre elas a de melhor série dramática, com Noah Wyle premiado como melhor ator e Katherine LaNasa como atriz secundária.
Outros momentos em destaque incluíram a vitória de Jeff Hiller ("Somebody Somewhere") como melhor ator secundário numa comédia, batendo nomes como Harrison Ford, e a consagração de Tramell Tillman ("Severance"), o primeiro homem negro a vencer na categoria de melhor ator secundário numa série de drama. A colega Britt Lower foi distinguida como melhor atriz.
Jean Smart venceu como melhor atriz de comédia por "Hacks", com Hannah Einbinder a garantir o Emmy de melhor atriz secundária. Cristin Milioti ("The Penguin") foi premiada na categoria de melhor atriz numa minissérie ou filme.
Nos formatos de entretenimento, "The Traitors" foi distinguido como melhor reality show de competição. "Last Week Tonight With John Oliver" venceu nas categorias de escrita e melhor programa de variedades com guião, superando "Saturday Night Live", que, no entanto, triunfou no especial de variedades em direto com "SNL50: The Anniversary Special".
Na categoria de realização e escrita dramática, Adam Randall (Slow Horses) e Dan Gilroy (Andor) foram os vencedores.
A cerimónia foi conduzida por Nate Bargatze, transmitida em direto pela CBS a partir do Peacock Theater, e contou com momentos de tributo e solidariedade — Phylicia Rashad abriu a homenagem "In Memoriam", enquanto Ted Danson e Mary Steenburgen receberam o Prémio Humanitário Bob Hope. No total, o evento angariou 350 mil dólares para a Boys and Girls Club.
Antes da gala principal, a maioria das categorias técnicas tinha sido já entregue nos Creative Arts Emmy Awards, nos dias 6 e 7 de setembro.
