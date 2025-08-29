Em declarações os jornalistas em Grândola, no distrito de Setúbal, Mariana Leitão considerou que Portugal está a ser falado “no mundo, não pelos melhores motivos, mas, mais uma vez, por atitudes do senhor Presidente da República, que continua a insistir numa lógica de se manter comentador e dar a sua opinião sobre tudo e mais alguma coisa, desrespeitando o papel do PR, que deve ser alguém que faz o uso da palavra com muita ponderação e sempre em momentos determinantes, quando a sua palavra vai de facto fazer a diferença”.

"É Marcelo Rebelo de Sousa a fazer mais uma das suas, que vai fazendo, já não é a primeira vez que fala mais do que aquilo que deve e que, de alguma forma, põe um pouco em causa, inclusivamente, o papel do Presidente da República“, acrescentou.

“É óbvio que vai criar aqui uma situação do ponto de vista diplomático” e “vai obrigar a que Portugal também tenha de tomar algumas medidas no sentido de evitar qualquer tipo de incidente”, mas “não me parece que cheguemos a um ponto em que vá existir algum tipo de sanções”, afirmou, deixando um recado ao PR, já que está em fim de mandato: “Alguma contenção era bem-vinda”, até “para sair de uma forma mais airosa e não envolta em polémicas”.