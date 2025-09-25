Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No próximo dia 27 de setembro, sábado, a aldeia da Barrenta, em Porto de Mós, com apenas 38 habitantes, volta a transformar-se no maior palco da música tradicional portuguesa.

Neste que será o 24.º Encontro Nacional de Tocadores de Concertina, esperam-se mais de 700 tocadores e cerca de 20 mil visitantes, "num evento único em Portugal e no mundo", diz a organização.

"Mais do que uma festa, trata-se de um movimento cultural que nasceu há mais de duas décadas do sonho de salvar a concertina — instrumento outrora em risco de cair no esquecimento — e que hoje ecoa como símbolo de identidade, resistência e partilha", pode ler-se em comunicado.

A primeira edição, em 2001, contou com apenas 40 tocadores, e, desde aí, "o encontro cresceu exponencialmente e transformou-se num fenómeno nacional. A Barrenta tornou-se epicentro da música tradicional e referência na preservação do património imaterial português".

Para que o evento seja possível há o trabalho da Escola de Concertinas da Barrenta, um "projeto comunitário e gratuito", que "conta atualmente com 70 alunos de todas as idades, que semanalmente aprendem, convivem e mantêm viva a tradição".

O 24.º Encontro Nacional de Tocadores de Concertina vai contar com atuações livres e espontâneas pelas ruas e largos da aldeia, mas também há uma feira de produtos regionais e mostra gastronómica. A música continua também com cantares ao desafio que celebram a tradição oral portuguesa.

