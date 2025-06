Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um livro:

Depois de uma década a viver na Dinamarca e a criar uma família, Helen Russell reparou que as crianças nórdicas são diferentes. Comem de forma diferente. Aprendem de forma diferente. Passam horas a correr, saltar e trepar na natureza, mesmo enfrentando um clima frio e rigoroso, céus cinzentos e temperaturas médias anuais de apenas 7 °C. Mas o que explica que essas crianças cresçam para se tornarem nos adultos mais felizes do mundo? O livro "Como Educar um Viking" traz algumas respostas.

O 24notícias publicou um excerto desta obra, que pode ler aqui. Na Feira do Livro, pode ser encontrada no pavilhão da Alma dos Livros.

Um evento na feira:

Este sábado, 21 de junho, acontece na Praça Vermelha, às 16h00, a apresentação de "O Manual Escolar", de Nuno Crato, ex-ministro da Educação e Ciência.

Na Feira do Livro, esta obra pode ser encontrada no pavilhão do Grupo Almedina.

Uma entrevista:

Afinal, o que está errado na educação que os pais dão hoje aos filhos? Muitas vezes achamos que os estamos a ajudar, mas em vez disso estamos a criar problemas. Para eles e para nós. O pedopsiquiatra Pedro Strecht acaba com alguns mitos. Leia a entrevista aqui.

Na Feira do Livro, a obra "Pais Suficientemente Bons", que já demos a conhecer aqui, pode ser encontrada no pavilhão da Bertrand Editora.