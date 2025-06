Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Com a retoma global do turismo na sequência da pandemia, cada vez mais são os destinos que estão a introduzir taxas turísticas, ou a aumentar as mesmas. O objetivo é reforçar a economia local e contrariar os efeitos negativos do turismo, nomeadamente ambientais.

Para esclarecer este assunto, o portal de reservas para casas de férias, Holidu efetuou uma análise exaustiva e elaborou um ranking europeu das cidades com as taxas turísticas mais elevadas. O estudo por ser consultado aqui e o ranking pode ser observado na tabela abaixo.

E em Portugal?

Portugal já tem 41 municípios a cobrar taxa turística e outros 10 concelhos prevêem juntar-se em 2025.

Lisboa e Cascais são os destinos com taxas mais altas, de 4 euros. Seguem-se Porto com 3 euros e Vila Nova de Gaia com 2,5 euros para estadias com fim turístico. Na sua maioria os restantes municípios cobram 1 e 2 euros.

Estes valores podem ser pagos diretamente com o anfitrião ou nos sites oficiais das câmaras municipais.

Que tipos de taxas turísticas existem?