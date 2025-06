Os ‘dragões’ marcaram primeiro, pelo espanhol Samu, aos oito minutos, de penálti, mas, no início da segunda parte, o Inter Miami deu a volta, com um tento do venezuelano Telasco Segovia, aos 47, e um livre direto do argentino Lionel Messi, aos 54.

A formação portista, que se tinha estreado com um ‘nulo’ face ao Palmeiras, segue no terceiro lugar do agrupamento, com um ponto, como o Al Ahly, derrotado por 2-0 pelos brasileiros, líderes, com os mesmos quatro pontos dos norte-americanos.