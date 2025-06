O tenista italiano Jannik Sinner, número um do mundo, foi hoje inesperadamente afastado do no torneio de Halle, na Alemanha, pelo cazaque Alexander Bublik (45.º do ranking), na segunda ronda do torneio em relva.

Sinner, de 23 anos, foi derrotado por 3-6, 6-3 e 6-4, num encontro que durou pouco mais de duas horas, colocando fim a um período de quase dois anos em que o líder do ranking mundial não perdia frente a um tenista fora do top 20. Quando faltam dez dias para o torneio de Wimbledon (30 de junho a 13 de julho), Bublik vai defrontar o checo Tomas Machac (23.º) na sexta-feira, num duelo por uma vaga nas meias-finais.