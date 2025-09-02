Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Vogue (@voguemagazine)

Num comunicado à redação da Vogue, Wintour destacou a relevância desta transição: “Quando chegou o momento de contratar alguém para editar a Vogue americana, permitindo-me dedicar mais intensamente à expansão multifacetada da revista junto do seu público global e em publicações e eventos como o Met Gala e o Vogue World, sabia que tinha apenas uma oportunidade para acertar”, cita a publicação.

Para Wintour, a escolha de Chloe Malle garante continuidade e inovação: “Num momento de mudança, tanto na moda como fora dela, a Vogue tem de continuar a ser simultaneamente referência e líder na superação de fronteiras. A Chloe provou muitas vezes que consegue encontrar o equilíbrio entre a longa e singular história da Vogue americana e o seu futuro na linha da frente da novidade”.

Quem é Chloe Malle?

Chloe Malle iniciou o seu percurso na Vogue em 2011 como "Social Editor", cargo em que liderou a cobertura de casamentos e eventos sociais. Entre 2016 e 2023, passou a ser "Contributing Editor", com responsabilidade sobre reportagens, projetos especiais e colaborações com diferentes secções da revista.

Desde o outono de 2023, assumiu a liderança da Vogue.com, onde conseguiu duplicar o tráfego direto e impulsionar o crescimento em todas as métricas digitais da revista, reforçando ainda áreas como a secção de casamentos e introduzindo novos formatos editoriais, incluindo newsletters e projetos anuais de grande impacto como o Dogue e o Vogue Vintage Guide.

Além disso, Malle é coapresentadora do podcast semanal "The Run-Through", dedicado à moda e à cultura, e tem experiência como editora de livros da Vogue.

Na sua primeira declaração como responsável máxima da edição americana, Malle sublinhou a importância do momento: “A moda e os media estão a evoluir a uma velocidade vertiginosa, e estou tão entusiasmada — e também impressionada — por fazer parte disso. Sinto-me ainda incrivelmente afortunada por continuar a ter a Anna, logo ao fundo do corredor, como minha mentora”.

“Adoro o título, adoro o conteúdo que criamos e adoro os editores que o criam. A Vogue já moldou quem eu sou, agora estou animada com a perspetiva de moldar a Vogue”, acrescenta.

Com esta nomeação, Malle torna-se a responsável por conduzir a Vogue US num dos períodos mais desafiantes da moda e dos media, assumindo a missão de equilibrar a herança histórica da publicação com a sua projeção para o futuro.

Recorde-se que a Vogue começou em 1892 como um jornal semanal e anos depois tornou-se uma revista mensal. Desde a fundação, a Vogue já apresentou inúmeros atores, músicos, modelos, atletas e outras celebridades proeminentes.

A britânica Anna Wintour era até ao dia de hoje a editora da revista, há já 37 anos e é, segundo a revista Forbes em 2009, a editora de moda mais influente do mundo.