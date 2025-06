Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"PARABÉNS A TODOS! Finalmente foi acordado por Israel e pelo Irão um Completo e Total CESSAR-FOGO (aproximadamente daqui a seis horas)", escreveu Trump na Truth Social.

Segundo Trump, o cessar-fogo entra em vigor após a finalização das missões e deve ter uma duração por doze horas. A partir daí, diz Trump, a "Guerra será considerada como TERMINADA", escreveu.

"Oficialmente, o Irão iniciará o Cessar-fogo e, na 12ª Hora, Israel iniciará o Cessar-fogo e, na 24ª Hora, o Mundo saudará o FIM Oficial da GUERRA DE 12 DIAS. Durante cada CEASEFIRE, o outro lado permanecerá em PAZ e RESPEITO. No pressuposto de que tudo funciona como deveria, o que acontecerá, gostaria de felicitar ambos os Países, Israel e Irão, por terem a Resistência, a Coragem e a Inteligência para terminar, o que deveria ser chamado, “A GUERRA DE 12 DIAS”, escreveu

Segundo a Reuters, o primeiro-ministro do Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, garantiu o acordo durante um telefonema com funcionários iranianos. Telefonema esse que ocorreu depois de Donald Trump confirmar ao emir do Qatar que Israel tinha concordado com o cessar-fogo e pedido a ajuda de Doha para persuadir Teerão a também concordar com o acordo de cessar-fogo, disse o funcionário.