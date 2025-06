Tal como em outros anos, este evento volta a apresentar Lisboa como a Cidade do Teatro Musical de 10 a 13 julho, aproveitando a beleza e o património cultural da capital portuguesa.

Martim Galamba, fundador da MTL, explica a importância do evento, “Broadway em Lisboa 2025 assume-se como um evento estratégico para o panorama cultural português, com a presença de alguns dos maiores nomes do mundo do espetáculo a nível mundial, que, pela primeira vez, irão pisar juntos um palco, em Portugal”, comentou. “Vai reforçar a ponte entre a Broadway e Lisboa que temos vindo a construir, desde 2022, e colocar novamente Lisboa no mapa mundial do Teatro Musical”.

Broadway em Lisboa 2025 conta com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), bem como de diversas outras entidades, entre as quais a Junta de Freguesia de Santo António, Junta de Freguesia do Lumiar, Late Birds Lisbon ou a Fundação GDA.

“Broadway em Lisboa 2025” terá lugar em vários pontos emblemáticos da cidade. O programa de quatro dias incluirá espetáculos, palestras, workshops e atuações musicais.

O festival terá como ponto alto o espetáculo “Broadway no Parque”, este ano com o tema do Cinema, que teve de mudar novamente para o Lago do Jardim do Torel devido à grande procura. Acontece nas noites de 10, 11 e 12 de julho, às 21h00, com a participação de Santino Fontana, vencedor do Tony de Melhor Actor, em 2019, e voz original do filme da Disney Frozen, Sissi Martins, Liz Callaway, nomeada ao Tony e voz original do filme Anastasia, um elenco de actores, cantores e bailarinos portugueses, com banda ao vivo, sob a direção do aclamado maestro da Broadway, Seth Rudetsky, em estreia em Portugal.

12 e 13 de julho acontece também o Workshop com Santino Fontana, acompanhado por Carlos Meireles Santino Fontana numa formação intensiva com um grupo selecionado de 18 artistas nacionais e estrangeiros.

No dia 13 de julho, às 21h00, acontece no Fórum Lisboa, a Gala de Encerramento com Patti LuPone, uma conversa "Heart to Heart" com a artista e Masterclass, acompanhada ao piano por Joana David.

Os bilhetes podem ser adquiridos aqui.