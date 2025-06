A informação do SAPO24 está agora em 24noticias.sapo.pt.

"As galáxias são sistemas incrivelmente complexos que ainda estamos a tentar entender", recorda Enrico Congiu num comunicado do ESO. Congiu liderou um estudo publicado esta quarta-feira na revista Astronomy & Astrophysics.

Embora sejam extremamente vastas, a sua evolução depende de fenómenos que ocorrem em escalas muito menores e que envolvem os seus elementos constituintes: estrelas, gás e poeira.

Estes elementos emitem diferentes cores, mas as imagens convencionais captam apenas algumas.

O novo mapa da galáxia do Escultor publicado pelo ESO inclui milhares dessas cores.

Esta galáxia, situada a 11 milhões de anos-luz de distância, não foi escolhida ao acaso.

Está "próxima o suficiente" para que seja possível "estudar os seus elementos constituintes com um detalhe incrível" e "é suficientemente grande para que a possamos ver como um sistema completo", explica Congiu.

Os investigadores observaram-na durante mais de 50 horas com o instrumento Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE), instalado no Very Large Telescope (VLT), no Chile. Compilaram mais de 100 exposições para cobrir uma área da galáxia com cerca de 65.000 anos-luz de largura.

"Podemos fazer zoom para estudar regiões específicas onde as estrelas estão a formar-se", mas também "reduzir para observar a galáxia como um todo", afirma Kathryn Kreckel, da Universidade de Heidelberg (Alemanha), coautora do estudo.

Numa análise inicial dos dados, a equipa identificou cerca de 500 nebulosas planetárias na galáxia — regiões de gás e poeira ejetadas por estrelas moribundas semelhantes ao Sol.

"A descoberta de nebulosas planetárias permite-nos confirmar a distância até à galáxia, uma informação essencial de que dependem outros estudos sobre ela", observa Adam Leroy, professor da Universidade Estatal do Ohio (EUA) e coautor do estudo.

Futuros projectos com base neste mapa irão explorar como o gás circula, como a sua composição se altera e como dá origem a novas estrelas em toda a galáxia, refere o ESO.