O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, esteve recentemente em Mumbai, Índia, acompanhado por uma delegação de representantes da indústria britânica, incluindo o British Film Institute, os estúdios Pinewood e Elstree Studios. Depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter ameaçado impor uma tarifa de 100% a todos os filmes produzidos fora dos Estados Unidos, alegando que a indústria cinematográfica americana estava a ser “roubada por outros países”. Esta ameaça gerou preocupações no Reino Unido sobre possíveis atrasos ou impactos no investimento na sua própria indústria cinematográfica.

Durante a visita, Starmer anunciou que a produtora indiana Yash Raj Films vai produzir três novos grandes filmes no Reino Unido a partir do próximo ano, numa decisão que, segundo o Downing Street, irá criar mais de 3.000 empregos. Embora a Yash Raj já tenha filmado no Reino Unido no passado, estas serão as primeiras produções após uma pausa de oito anos.

Segundo o jornal Politico, Starmer sublinhou que o regresso de Bollywood ao Reino Unido representa investimento, criação de empregos e oportunidades, além de promover o país como destino de excelência para a indústria cinematográfica global.

