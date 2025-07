Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Gelado de Mousse de Lima

Este é um gelado simultaneamente doce e ácido, com aquele sabor meloso típico do leite condensado, mas com a frescura cítrica que faz mesmo lembrar uma mousse de lima.

INGREDIENTES

1 lata de leite condensado (397 g)

400 ml de natas

30 g de leite em pó

raspas e sumo de 2 limas

PREPARAÇÃO

Num tacho, leve o leite condensado, as natas, o leite em pó e as raspas de lima a lume médio. Aqueça até estar prestes a ferver (ou atingir 82-85 °C).

Assim que atingir este ponto, desligue o lume, passe para outro recipiente e leve ao frigorífico para arrefecer completamente. Na altura de fazer o gelado, adicione o sumo das limas ao preparado, mexa bem e coe toda a mistura, para eliminar eventuais grumos e descartar as raspas de lima. Transfira o preparado para a sorveteira.

DICA

Este gelado tem um volume maior do que os restantes aqui apresentados, pelo que levará mais tempo a congelar. Se quiser, junte ao gelado depois de pronto o crocante de bolacha igual ao do gelado de cheesecake (p. 100), ficando assim com um maravilhoso gelado de tarte de lima!

Bombons de Gelado

Transformar um gelado num pequeno bombom que se pode comer de uma dentada é ideal para servir com um café, para um apontamento doce.

INGREDIENTES

PARA MONTAR

cerca de 250 g de gelado de qualquer sabor (1⁄2 receita)

PARA A COBERTURA DE CHOCOLATE

100 g de chocolate

25 g de óleo de coco

PARA DECORAR (OPCIONAL)

granulado colorido q. b.

PREPARAÇÃO

Para montar o gelado: Faça bolinhas de gelado com uma colher própria para o efeito e leve­‐as de novo ao congelador, de forma a estarem completamente sólidas quando as for mergulhar no chocolate.

Para a cobertura de chocolate: Derreta o chocolate com o óleo de coco no microondas ou em banho­‐maria – esta mistura deve estar morna quando for mergulhar os bombons.

Para os bombons: Coloque a cobertura de chocolate numa tigela não muito grande, para ser mais fácil cobrir os bombons de uma só vez, e mergulhe cada bombom com a ajuda de um garfo, cobrindo­‐o na totalidade. Escorra o excesso na borda da tigela e coloque os bombons num prato ou numa travessa com papel vegetal. A cobertura vai solidificar quase de imediato, por isso, se quiser decorar com granulado colorido, coloque­‐o rapidamente por cima, de maneira a ficar agarrado à cobertura. Sirva de imediato ou leve ao congelador até servir.

DICA

Faça vários sabores de bombons com diferentes gelados e decore­‐os com algo alusivo ao sabor. Sirva como se fossem trufas de chocolate.