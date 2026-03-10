Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O índice que mede a perceção dos empresários sobre a evolução do Nível de Atividade registou, em termos homólogos, um crescimento de 3,4%. Também o Índice da Carteira de Encomendas apresentou uma subida de 2,5% face ao mesmo período do ano anterior.

No que respeita à Produção Contratada — indicador que estima o número de meses de atividade assegurada a um ritmo normal de execução —, janeiro de 2026 registou 8,7 meses, valor superior aos 8,2 meses registados em igual período de 2025.

Em 2025, foram emitidas 6.223 licenças no âmbito de operações de reabilitação urbana, correspondendo a uma queda homóloga de 2,7%. Deste total, 3.759 licenças referem-se a edifícios habitacionais e 2.464 a edifícios não residenciais.

A AICCOPN ressalva que os dados de licenciamento contemplam apenas intervenções sujeitas a controlo prévio municipal, não refletindo a totalidade da atividade realizada no setor.

