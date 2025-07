Saí às 18h e ouvi: “Tão cedo?” Como se sair a horas fosse sinal de fraqueza. Em vez de orgulho por termos vida além do trabalho, somos envergonhados por termos equilíbrio. Como se o facto de estarmos de pé, funcionais, presentes e lúcidos fosse menos valorizado do que chegar ao limite e desmaiar com o computador aberto.

Esta mentalidade não é só cansativa — é perigosa.

A cultura de trabalho em Portugal continua a alimentar a ideia de que só é produtivo quem vive exausto. Que ficar até tarde no escritório é sinónimo de mérito, e que trabalhar até o corpo ceder é algo a admirar. Mas isso não passa de uma falácia — e das mais cruéis.

A ciência já nos provou que o ser humano não consegue manter atenção plena durante horas a fio. Tal como nas aulas, onde o foco raramente ultrapassa os 30 minutos, o mesmo se aplica ao trabalho. A produtividade não está no tempo gasto, mas na forma como esse tempo é usado. No entanto, continuamos a valorizar a presença constante, mesmo quando já não há rendimento real. E assim criamos ambientes onde o esforço visível vale mais do que o trabalho bem feito.