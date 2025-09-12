Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o jornal britânico The Guardian, o documento especifica que eventuais operações de venda deverão dar prioridade a três gigantes do setor: o grupo francês LVMH, a multinacional de cosméticos L’Oréal e a empresa ótica EssilorLuxottica.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

O testamento deixa em aberto também a possibilidade de uma oferta pública inicial (IPO), transformando a Armani numa empresa cotada em bolsa — um passo que marcaria uma mudança profunda na história da marca fundada em 1975.

O estilista, conhecido pela sua estética minimalista e pela influência duradoura no mundo da moda, tinha mantido durante décadas a empresa sob controlo familiar e independente, resistindo a pressões para integrar grandes grupos de luxo.

A revelação das suas últimas vontades relança agora a discussão sobre a sustentabilidade do modelo independente e sobre o interesse de conglomerados internacionais em garantir a herança da marca Armani no competitivo mercado global do luxo.