"O exercício de 2024/2025 deve ser entendido como o lançamento de um novo ciclo, que pretende ser claramente mais positivo e vitorioso. Foi um exercício vivido em circunstâncias particulares que, desportivamente, ficou aquém das expectativas e dos pergaminhos do FC Porto, ainda que com a conquista da Supertaça Cândido de Oliveira, mas foi também um período de intensa reestruturação operacional e financeira", destacou o presidente do clube e da SAD portista, André Villas-Boas.

No primeiro exercício da total responsabilidade da atual administração, a SAD apresentou resultados operacionais, excluindo transações de jogadores, de 2,44 milhões, depois do prejuízo de cerca de dois milhões verificado no exercício homólogo.

Os proveitos operacionais, excluindo passes de atletas, diminuíram em cerca de 14%, para os 149,54 milhões agora registados.

Os custos, excluindo os passes de jogadores, foram de 147,1 milhões, um decréscimo de 29,36 milhões (cerca de 17%) em relação à época 2023/24. Para tal, contribuíram significativamente as reduções de despesa com fornecimentos e serviços externos em cerca de 10 milh~ies e nos custos com pessoal em 7,48 milhões.

Os resultados relacionados com a transação de passes de jogadores, positivos em 100,44 milhões, foram decisivos o lucro registado, tendo o FC Porto conseguido 171,52 milhões em vendas, com a saída de Nico González para o Manchester City, por 60 milhões, Galeno ao Al-Ahli 50 milhões e Evanilson ao Bournemouth 37 milhões.

"Esta reestruturação, aliada aos muito expressivos resultados com transações de jogadores, permitiu que a FC Porto - Futebol, SAD apresentasse o resultado líquido mais elevado da sua história e cumprisse integralmente as regras de sustentabilidade financeira da UEFA no exercício de 2024/2025. Reduzimos de forma significativa o impacto do incumprimento apurado no exercício anterior e criámos condições para um investimento sustentável na equipa principal de futebol, que iniciou a época de 2025/2026 com ambições renovadas", concluiu André Villas-Boas.

