A Euromaster, especialista em cuidados e manutenção de veículos, "recomenda a verificação de oito componentes essenciais antes de viajar", a saber:

Estado dos pneus: Os "sapatos" do carro são os únicos elementos de contacto com o asfalto, pelo que "é essencial verificar se a profundidade do piso é de, pelo menos, 1,6 mm — de acordo com a legislação" —, e se "os níveis de pressão dos pneus são adequados, conforme especificado por cada fabricante".

Nível e estado do óleo: "O óleo reduz o desgaste do motor e previne avarias dispendiosas". Portanto, "convém verificar o nível do óleo e trocá-lo quando necessário, juntamente com o filtro".

Líquido dos travões e pastilhas: "O líquido dos travões deve estar a nível e em boas condições para garantir uma travagem segura. Recomenda-se a sua troca de 2 em 2 anos para evitar a corrosão e a perda de eficiência na travagem". Deve também substituir regularmente as pastilhas de travão, "para evitar danos nos discos e reduzir o risco de acidentes".

Amortecedores: "Este componente mantém a estabilidade do automóvel e afeta diretamente o controlo da viatura. Um amortecedor danificado pode também afetar a eficácia dos travões e da direção, comprometendo a segurança na condução".

Nível do líquido de refrigeração: Garantir que o líquido de refrigeração está em bom estado "ajuda a evitar o sobreaquecimento do motor e possíveis avarias de motor".

Escovas e líquido do limpa-para-brisas: "Uma boa visibilidade é fundamental, especialmente no verão, quando podem surgir tempestades repentinamente, ou para limpar o para-brisas das poeiras. Verificar e substituir as escovas e completar o líquido do limpa-para-brisas garante uma visão clara em todos os momentos".

Funcionamento dos faróis: "O bom funcionamento dos faróis permite que o condutor veja e o seu veículo seja visto, reduzindo os riscos em condições de baixa ou má visibilidade, especialmente à noite ou em condições meteorológicas adversas".

Bateria: "Uma bateria em boas condições garante um arranque suave do motor e o bom funcionamento de todo o sistema elétrico. Recomenda-se a sua revisão pelo menos uma vez por ano, uma vez que a sua vida útil é, em média, de cinco anos".