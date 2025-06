O Benfica foi no sábado eliminado do Mundial de clubes de futebol, ao perder por 4-1, após prolongamento, com os ingleses do Chelsea, no segundo encontro dos oitavos de final, em Charlotte, nos Estados Unidos.

Reece James (64 minutos), Christopher Nkunku (108), Pedro Neto (114) e Kiernan Dewsbury-Hall (117) marcaram para os ‘blues’, enquanto Di María forçou o tempo extra, de penálti, aos 90+5, para o seu quarto golo na prova, no seu último jogo pelos ‘encarnados’, que jogaram com 10 desde os 91, por expulsão de Prestianni. O jogo ficou também marcado por uma longa interrupção, de mais de duas horas, quando estavam cumpridos quase 86 minutos, devido à trovoada, e os londrinos venciam por 1-0. Nos ‘quartos’, o Chelsea vai defrontar, em Filadélfia, pelas 15:00 locais (20:00 em Lisboa) de sexta-feira, os brasileiros do Palmeiras, que, no primeiro jogo dos ‘oitavos’, venceram os compatriotas do Botafogo, por 1-0, após prolongamento.