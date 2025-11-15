No comunicado, a agência sublinha que as declarações de responsáveis do clube turco têm colocado em causa a honra e o profissionalismo de Rafa Silva, bem como da própria agência. Segundo a nota, o jogador sente-se profundamente desiludido face às expetativas criadas quando aceitou integrar o projeto do Besiktas, que incluía lutar pelo título nacional e ter uma participação significativa nas provas europeias.

"A realidade, porém, não correspondeu ao projeto apresentado ao jogador. As coisas até começaram da melhor forma, com a vitória na Supertaça em 2024, mas rapidamente surgiram desvios face aos pressupostos que foram determinantes para a escolha de Rafa Silva", refere o comunicado.

A agência esclarece ainda que a situação financeira nunca foi um fator decisivo na decisão do jogador, que também se mostrou insatisfeito com declarações do presidente do Besiktas, que alegadamente afirmou que Rafa passava mais tempo "com o seu próprio cão do que com os colegas de equipa". A Onsoccer frisa que Rafa Silva nunca se considerou acima de ninguém e que sempre respeitou a instituição em todos os contextos, incluindo treinos, estágios e jogos, prática que manteve em todos os clubes por onde passou.

Quanto a rumores sobre o fim de carreira, a agência esclarece que se tratou apenas de um "desabafo". "Em reunião onde marcaram presença o presidente do clube, o diretor para o futebol e eu próprio, na qualidade de representante do jogador, Rafa chegou a admitir – em tom de desabafo – se não seria preferível encerrar a carreira do que prolongar a situação vivida. Não passou disso mesmo: de um desabafo. Para que não restem dúvidas, Rafa vai continuar a carreira e isso ficou imediatamente clarificado ainda no decorrer da própria reunião", destacam.