“O processo de averiguações foi determinado pela Inspeção-Geral da Educação e Ciência, a pedido do diretor-geral da Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares”, revelou o gabinete do ministro da Educação.

Na sexta-feira, Carlos Silveira, diretor do Agrupamento de Escolas de Souselo, onde ocorreu o incidente na segunda-feira, confirmou à Lusa a abertura de um inquérito interno “para apurar os factos”.

O caso foi denunciado nas redes sociais por Nivia Estevam, que se apresenta como mãe da criança de nove anos envolvida. Segundo Nivia, “duas crianças fecharam a porta nos dedos do meu filho” quando ele se dirigia à casa de banho, impedindo-o de “sair e pedir ajuda”. A mãe acrescentou que o menino “perdeu muito sangue e precisou de se arrastar por baixo da porta com os dedos já amputados”.

O incidente está a gerar forte repercussão na comunidade local, levantando questões sobre a supervisão e segurança nas escolas. A investigação da Inspeção-Geral da Educação deverá clarificar as circunstâncias e responsabilidades envolvidas.

