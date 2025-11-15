Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



Oleksii Kuleba, vice-primeiro-ministro responsável pela infraestrutura, revelou que os ataques desde o início de 2025 causaram danos avaliados em mil milhões de dólares.

“Se compararmos apenas os últimos três meses, os ataques aumentaram três vezes”, afirmou Kuleba. “Desde o início do ano, ocorreram 800 ataques à infraestrutura ferroviária e mais de 3.000 objetos ferroviários foram danificados. O que temos visto nestes ataques em escalada é que eles visam os comboios, tentando sobretudo atingir os maquinistas.”

Num país do tamanho da Ucrânia, a ferrovia é crucial. A rede transporta mais de 63% de mercadorias do país e 37% do tráfego de passageiros, segundo o serviço estatal de estatísticas. A ajuda militar proveniente do estrangeiro chega muitas vezes de comboio.

Refira-se que desde a invasão total da Rússia, nenhum aeroporto civil está em funcionamento, pelo que a maioria das pessoas viaja de comboio.

“Não se trata apenas da quantidade de ataques, mas também da abordagem das forças inimigas”, explicou Oleksandr Pertsovskyi, responsável pela ferrovia estatal ucraniana, a Ukrzaliznytsia. “Agora, com drones Shahed muito precisos, estão a atacar locomotivas individuais.”

Para proteger melhor a rede, foram implementadas medidas como a instalação de sistemas eletrónicos nos comboios para combater ataques de drones e a criação de equipas de defesa aérea compostas por funcionários ferroviários.

