O vídeo, acompanhado da frase “Aquela lufada de ar fresco com rugido a hipocrisia”, combina declarações recentes de Varandas com notícias e excertos de críticas do presidente do Sporting à arbitragem em episódios passados.

As críticas de Varandas surgiram na sexta-feira, durante a 43.ª Gala dos Rugidos do Leão, realizada na Ortigosa, Leiria, perante cerca de 1.500 sportinguistas. O presidente leonino lamentou o que classificou como “mau demais, baixo demais” relativamente a uma situação ocorrida no jogo da I Liga entre FC Porto e Sporting de Braga, há duas semanas, em que o árbitro Fábio Veríssimo se deparou no balneário com um televisor a passar repetidamente lances do primeiro tempo, alegadamente como forma de pressão.

O incidente aconteceu durante o intervalo da 10.ª jornada, que terminou com vitória do FC Porto por 2-1, e consta do relatório do árbitro dirigido à Associação de Futebol de Leiria.

Varandas sublinhou ainda que, ao lançar a sua candidatura à presidência do FC Porto, André Villas-Boas prometera “construirmos um futuro ganhador com os princípios de ética e transparência”, mas que, no seu entender, o episódio demonstra “bafio e hipocrisia, do pior que o futebol português infelizmente já conheceu”.

A troca de acusações evidencia mais uma tensão entre os dois clubes históricos do futebol português, com o FC Porto a recorrer às redes sociais para rebater publicamente as críticas do rival.