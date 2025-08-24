Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os canoístas do Benfica, João Ribeiro e Messias Batista, conquistaram este domingo a medalha de prata na final da prova K2 500M do Mundial de Canoagem, em Milão.

A dupla portuguesa dominou a prova do início até perto do fim, quando viram os húngaros Kurucs e Nadaz passarem para a frente por 16 milésimos.

Na passada sexta-feira, os atletas conquistaram um ouro histórico no K4 500 metros ao lado dos estreantes Gustavo Gonçalves e Pedro Casinha.

João Ribeiro e Messias Baptista falham assim a renovação do título de campeão do Mundo que tinham conquistado na última edição dos Mundiais.