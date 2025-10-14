A Hungria chegou primeiro à vantagem por Szalai, ao minuto oito, depois de uma má saída do guarda-redes português Diogo Costa.

O empate chegou uns minutos depois, aos 22, por Cristiano Ronaldo. Aos 48 minutos, Ronaldo voltou a marcar na partida, fazendo o 2-1, isolando-se como melhor marcador de sempre das fases de qualificação para Campeonatos do Mundo, ao assinar o seu golo 41.

Assim, o capitão da seleção nacional ultrapassou Carlos Ruiz, avançado já reformado da Guatemala, que dividia o topo dos marcadores com o capitão da seleção portuguesa, com 39.

Aos 91 minutos, a Hungria aproveitou um erro e empatou a partida por Szoboszlai.

Para carimbar o apuramento, Portugal precisava de vencer a Hungria e esperar que a Arménia não vença na Rep. Irlanda.

O onze inicial de Portugal: Diogo Costa; Nélson Semedo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Rúben Neves, Bruno Fernandes, Vitinha; Pedro Neto, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo;

Suplentes de Portugal: José Sá, Rui Silva; António Silva, Diogo Dalot, João Palhinha, Gonçalo Ramos, João Félix, Nuno Tavares, Matheus Nunes, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves e Francisco Conceição;