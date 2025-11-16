Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



O clube lisboeta esclareceu que Pavlidis irá continuar a recuperação sob os cuidados do departamento médico do Benfica, sem, no entanto, revelar detalhes adicionais sobre a gravidade da lesão, que ocorreu na quinta e penúltima jornada do Grupo C europeu, numa fase em que a Grécia já não tem hipóteses de apuramento para o próximo Mundial.

O jogador, de 26 anos, tinha sido titular no encontro disputado em Pireu, no qual a Grécia venceu por 3-2, mas foi obrigado a sair aos 43 minutos, quando a equipa liderava por 1-0. Com esta situação, Pavlidis não poderá alinhar no jogo frente à Bielorrússia, marcado para terça-feira, na última jornada do grupo.

Na presente temporada, Pavlidis é o jogador do Benfica com mais partidas realizadas, somando 22 jogos, ao lado do médio norueguês Fredrik Aursnes. É também o melhor marcador da equipa, com 14 golos, nove dos quais na I Liga, onde o Benfica ocupa atualmente o terceiro lugar, atrás de FC Porto e Sporting, sendo o avançado também o principal goleador da competição.

O próximo desafio dos encarnados será na sexta-feira, diante do Atlético, da Liga 3, na quarta eliminatória da Taça de Portugal, num encontro que terá lugar no Estádio do Restelo, em Lisboa.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.