Depois de 14 anos a competir nos campeonatos de velocidade, incluindo sete temporadas na categoria rainha, o MotoGP, o piloto da Charneca de Caparica, agora com 30 anos, muda-se para uma competição disputada com motos derivadas de modelos de produção.

“É um passo entusiasmante na minha carreira”, afirmou Miguel Oliveira, citado pela SIC Notícias. O projeto da BMW é “ambicioso e competitivo”, com potencial para ter impacto tanto no campeonato como no setor das duas rodas, defendeu.

O português vai partilhar a box com o italiano Danilo Petrucci, também experiente no MotoGP. Ambos substituem Toprak Razgatlioglu, que, por sua vez, segue para a Prima Pramac Yamaha em 2026.

Segundo a BMW, Miguel Oliveira foi escolhido pelo seu percurso sólido e pela versatilidade demonstrada nas várias categorias por onde passou. Sven Blusch, diretor da divisão de competição da marca alemã, destacou as cinco vitórias alcançadas no MotoGP e o profissionalismo que o piloto traz à nova equipa.

“Estamos muito satisfeitos por o receber. Acreditamos que, juntamente com Petrucci, formará uma dupla forte e com capacidade para elevar ainda mais o nosso projeto”, disse Sven Blusch.

Um percurso de topo

Miguel Oliveira estreou-se nos mundiais em 2011, na antiga categoria de 125cc, passando depois pela Moto3 e Moto2. Em 2015 e 2018 foi vice-campeão mundial, perdendo os títulos para Danny Kent e Francesco Bagnaia, respetivamente.

Na MotoGP, alcançou cinco vitórias em grandes prémios como Estíria, Algarve, Catalunha, Indonésia e Tailândia, somando um total de 41 pódios nas várias categorias em que participou.

O piloto português começa agora uma nova etapa num campeonato cada vez mais competitivo, com a ambição de se afirmar também nas Superbikes, desta vez, ao serviço da BMW.

