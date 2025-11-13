Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

José Gomes, detentor da graduação de Sétimo Dan, atribuída em 2020 pela Federação Portuguesa de Judo, já tinha conquistado anteriormente o título de campeão mundial em 2019, 2021 e 2024. No seu percurso internacional destaca-se ainda o 7.º lugar nos Jogos Olímpicos de Montreal de 1976, na categoria de -63 kg.

Para além do currículo desportivo, o Mestre José Gomes desempenha um papel central na formação da Academia Militar, contribuindo para a preparação física, ética e mental dos futuros Oficiais do Exército Português e da Guarda Nacional Republicana. A modalidade de judo integra o modelo de formação da Academia Militar como ferramenta de resiliência, autocontrolo, disciplina e respeito pelo próximo.

O comunicado da Academia Militar sublinha que a vitória de José Gomes “constitui mais do que um êxito individual: é a expressão prática dos valores e competências que diariamente são transmitidos em ambiente de ensino na Academia Militar, reforçando a ligação entre exigência académica, rigor militar e excelência desportiva”.

O exemplo do Mestre projeta-se nos cadetes e alunos, inspirando-os na construção do seu percurso académico, militar e humano. O Exército felicitou José Gomes pelo feito, destacando que o triunfo prestigia a Instituição, o projeto educativo que desenvolve e o Exército Português no plano nacional e internacional.

