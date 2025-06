Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, o município refere que as previsões iniciais apontavam para a criação de 500 empregos por ano.

Segundo o município, a Agência para a Dinamização Económica de Braga (InvestBraga) já apoiou, desde 2014, 1.198 projetos empresariais, dos quais 375 de origem internacional.

“As grandes empresas de Braga, multinacionais e tecnológicas aqui localizadas têm criado um elevado valor e milhares de postos de trabalho qualificados”, acrescenta.

No que diz respeito ao empreendedorismo, e com uma comunidade de 275 startups, a StartupBraga “tem apoiado empreendedores e projetos tecnológicos e inovadores, os quais angariaram já um valor total de investimento que ultrapassa os 491 milhões de euros”.

Os números, hoje tornados públicos durante as Semanas da Economia de Braga, dizem ainda que a cidade se consolidou no top 3 do ranking das exportações a nível nacional nos últimos anos, com um volume de exportação em 2024 de cerca de 3.021 milhões de euros, o equivalente a um peso de 3,81% das exportações nacionais.

Este valor representa ainda um crescimento de 7% face a 2023.

De 2013 a 2024, o crescimento nacional das exportações foi de 68%, enquanto Braga registou um crescimento de 289%.

“Braga assume-se como um centro diferenciado na fixação e projeção de talento, cuja transformação do tecido económico fez com que do conceito ‘made in Braga’ se passasse rapidamente para o ‘researched and developed in Braga’ e agora para o ‘designed/invented in Braga’”, disse o presidente da Câmara, Ricardo Rio.