O médio de 20 anos, atualmente no Paris Saint-Germain, somou sete golos e dez assistências em 59 jogos na última temporada, garantindo um lugar no top-20 dos melhores jogadores do planeta.

Os colegas de clube e seleção, Vitinha e Nuno Mendes, ainda não tiveram as suas posições divulgadas, mas sabe-se que ficaram em classificações superiores a Neves. Entre os 30 nomeados, destaca-se também o ex-Sporting Viktor Gyökeres, que alcançou o 15.º posto.

