O encontro contou ainda com a presença do diretor técnico, Simão Sabrosa, do treinador principal, José Mourinho, e dos capitães de equipa Nico Otamendi, António Silva, Fredrik Aursnes e Tomás Araújo. A reunião serviu para ouvir as preocupações e posições dos adeptos, que tiveram oportunidade de intervir diretamente junto dos responsáveis do clube.

Segundo o comunicado divulgado pelo Benfica, a conversa decorreu num ambiente de respeito, cordialidade e espírito construtivo, com intervenções tanto dos representantes dos adeptos como dos dirigentes e elementos da equipa. No final do encontro, ficou reforçado o compromisso de união entre todas as partes.

O clube sublinha que este entendimento é particularmente importante numa fase decisiva da época, marcada por vários desafios desportivos, destacando a necessidade de coesão entre adeptos, jogadores e estrutura diretiva para alcançar os objetivos definidos até ao final da temporada.