"Considerando o estado de alerta de risco de incêndio em que o país se tem mantido nas últimas semanas e que a prova se desenvolve numa área de floresta, foi entendimento unânime das diversas entidades e organismos que neste momento não é passível garantir a reunião de todos os meios de segurança e prevenção necessários para a realização do evento em 23 e 24 de agosto", anunciou.

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, a organização diz que, desta forma, "não resta alternativa senão adiar o Caramulo Sprint 2025 para o próximo mês de outubro, em data a confirmar".

"Ainda que uma decisão destas, numa data já tão próxima da prova acarrete diversos constrangimentos à organização, de forma alguma podemos colocar em risco a segurança das pessoas e da nossa floresta, que tão fustigada tem sido neste verão", justificou.

A Caramulo Sprint iria decorrer no próximo fim de semana, na sua primeira edição, que é candidata ao campeonato de Portugal de Montanha, disse à agência Lusa um dos responsáveis, Nuno Pinto. A prova irá decorrer na serra do Caramulo, concelho de Tondela, distrito de Viseu.