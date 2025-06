Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Citada pela agência Bloomberg, a fonte – que não quis ser identificada por a informação não ser ainda pública – disse que a China já comunicou oficialmente a decisão ao Brasil. O país asiático vai ser representado pelo primeiro-ministro, Li Qiang.

Li substituiu anteriormente Xi Jinping na cimeira do G20, na Índia, em 2023.

O jornal de Hong Kong South China Morning Post indicou que o motivo da ausência se prende com um conflito de agenda. Fontes chinesas citadas pelo jornal referiram ainda que o facto de Xi e o Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, terem mantido encontros frequentes no último ano pesou também na decisão.

Os dois líderes reuniram-se durante a cimeira do G20 no Brasil, em novembro passado, antes de uma visita de Estado de Xi a Brasília. Poucos meses depois, Lula deslocou-se a Pequim para uma reunião com países da América Latina e Caraíbas. Xi raramente visita o mesmo país dois anos consecutivos, com exceção da Rússia.

A ausência de Xi poderá fragilizar os esforços de Pequim para reforçar a influência global da China através do grupo BRICS e construir uma alternativa à ordem internacional liderada pelos Estados Unidos. A cimeira poderia ainda proporcionar ao líder chinês um primeiro encontro com responsáveis do Irão desde o início da guerra com Israel, após Teerão ter aderido ao bloco em 2024.

Sob a liderança chinesa, o grupo BRICS duplicou de tamanho no ano passado, passando a integrar nove membros com a entrada dos Emirados Árabes Unidos, Irão Egito e Etiópia, que se juntaram ao Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Lula é considerado um dos parceiros mais próximos de Xi no plano internacional, a par do Presidente russo, Vladimir Putin.

Em aberto está a possibilidade de Xi Jinping participar na conferência do clima das Nações Unidas, que se realizará no Brasil no final deste ano, embora Pequim ainda não tenha confirmado a deslocação.