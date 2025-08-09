Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o que a psicoterapeuta Maura Manca, presidente do Observatório Nacional Adolescência, refere ao jornal Corriere Della Sera, o sucesso da personagem está no caráter autêntico e anticonformista. Wednesday recusa-se a mudar para agradar aos outros, contrastando com a tendência dominante nas redes sociais, onde a maioria procura projetar uma imagem de perfeição, frequentemente construída com filtros e retoques. Ao manter-se fiel a si própria, a jovem Wednesday Addams inverte o habitual, numa era em que as pessoas se transformam em personagens, ela, sendo uma personagem, adquire a profundidade de uma pessoa real.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Para os adolescentes, que vivem diariamente sob a pressão de corresponder a padrões estéticos e sociais, Wednesday representa liberdade e coragem. Diz o que pensa, sem medo de não ser aceite, e mostra que a autenticidade pode ser uma força. Segundo Manca, este exemplo abre possibilidades na mente dos jovens, como se lhes dissesse: “sobrevivam, não tenham vergonha de mostrar quem são, porque isso torna-vos mais fortes”.

A série, passada na fictícia Nevermore Academy, um liceu que acolhe todo o tipo de alunos – de licantropos a jovens com poderes sobrenaturais –, reforça também a importância da aceitação da diversidade. Para Manca, a mensagem é clara: todos têm defeitos e medos, mas é possível transformá-los em pontos de força. A psicoterapeuta costuma dizer aos jovens e adultos: “Quando um defeito não pode ser escondido, ponham-no em evidência”.

Wednesday não é uma figura asocial: mantém relações seletivas, mas intensas e significativas. A sua atitude ensina que é errado julgar alguém apenas pela aparência e que há sempre uma diferença entre aquilo que mostramos e aquilo que somos. Recorre a inteligência estratégica, capacidade de análise e planeamento para alcançar os seus objetivos – competências que, lembra Manca, ainda estão em desenvolvimento na adolescência.

Por fim, a família Addams, apesar de não seguir os valores sociais convencionais, é retratada como profundamente unida e afetuosa. Essa base sólida dá a Wednesday a segurança necessária para afirmar a sua individualidade e desafiar o conformismo, transmitindo também a mensagem de que a família, independentemente das suas particularidades, pode ser um pilar essencial na construção da identidade pessoal.