Um incêndio, que deflagrou no mato, e agravado por ventos fortes, no sudeste da ilha grega de Creta obrigou à retirada de residentes e turistas, anunciaram hoje as autoridades locais.

Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt "Decorreram evacuações de vários hotéis e os turistas foram transferidos em segurança para um ginásio no município de Ierapetra", na costa sudeste de Creta, disse o vice-presidente da Câmara de Lasithi, Yannis Androulakis, à emissora Mega. De acordo com os meios de comunicação locais, cerca de 1.500 pessoas tiveram de ser retiradas. A retirada de pessoas foi ordenada como precaução devido à falta de meios aéreos durante a noite para combater o incêndio, que começou na quarta-feira à noite, disse Androulakis. A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui. "Neste momento, existem três frentes ativas. Devido aos ventos fortes, o fogo alastrou rapidamente em vários locais", explicou. Para o local foram enviados reforços de Atenas para auxiliar os bombeiros locais, cuja tarefa está a ser dificultada pela intensidade dos ventos que sopram na região. “Cerca de 270 bombeiros, 10 helicópteros e ‘drones’ estão a combater as chamas perto da cidade de Ierapetra”, disse Vassilios Vathrakoyannis, porta-voz do corpo de bombeiros, numa conferência de imprensa.