Criado pelo pioneiro da inteligência artificial Andrej Karpathy, o conceito descreve a prática de desenvolver software usando IA para transformar linguagem natural em código de computador, permitindo criar aplicações sem ter de escrever manualmente cada linha de código. Segundo a definição da Collins, trata-se do “uso de inteligência artificial orientada por linguagem natural para auxiliar na escrita de código informático”, ou seja, basicamente dizer à máquina o que se pretende e gerar o código automaticamente.

A escolha da palavra reflete a crescente influência da tecnologia e da IA no quotidiano humano e sinaliza uma mudança significativa no desenvolvimento de software, tornando-o mais acessível e integrando a criatividade humana com a inteligência das máquinas, diz a CNN.

Outros termos relacionados com tecnologia também marcaram presença na lista, como “clanker”, termo depreciativo britânico para robôs, computadores ou IA; “broligarchy”, que se refere a uma pequena elite de homens muito ricos com influência política, como Zuckerberg, Bezos, Musk e Pichai; e “Henry”, acrónimo de “high earner, not rich yet”, ou seja, rendimento elevado, ainda não rico.

A lista inclui ainda palavras ligadas ao estilo de vida e trabalho, como “taskmasking” (fingir produtividade no trabalho), “micro-retirement” (pausas entre empregos para interesses pessoais), “biohacking” (alterar processos corporais para melhorar saúde e longevidade), “coolcation” (férias em locais de clima fresco para fugir do calor extremo) e “aura farming” (esforço deliberado para cultivar uma persona carismática).

O diretor da Collins, Alex Beecroft, destacou que a escolha de “vibe coding” mostra como a linguagem evolui em paralelo com a tecnologia, sublinhando a integração entre criatividade humana e inteligência artificial. Para contexto, em 2024 a Palavra do Ano foi “brat”, descrevendo alguém com atitude confiante e hedonista, e em 2023 a palavra escolhida foi AI, destacando a revolução tecnológica que se aproxima.