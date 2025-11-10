Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Pedro Duarte, presidente da Câmara do Porto, não vai assumir a pasta da Cultura na autarquia, ao contrário do que havia prometido durante a campanha eleitoral.

A notícia é revelada esta segunda-feira pelo Jornal de Notícias, que diz mesmo que Pedro Duarte fez uma "inversão de marcha" quanto a uma promessa eleitoral.

De acordo com o jornal, Pedro Duarte disse que foi "sensível aos apelos do setor da Cultura" para que a pasta tivesse um rosto em exclusividade e reconheceu que isso permitiu também "um cenário de estabilidade com uma maioria consistente".

"Foi numa primeira reunião de Câmara que Pedro Duarte queria que ficasse simbolicamente marcada pelo regresso à Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP) que o sucessor de Rui Moreira explicou a razão pela qual voltou atrás numa promessa eleitoral, acabando por atribuir a Jorge Sobrado, um vereador independente, eleito na lista do PS, o pelouro da Cultura", lê-se no artigo.

