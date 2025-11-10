Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Isto é verdadeiramente jogada política, não tem outro nome, isto é jogada política. Feito nesta altura, nestes termos, com este pedido de atuação, isto é jogada política, isto é para que saia uma decisão para que os senhores possam acompanhar o desmantelamento de cartazes em direto, o desmantelamento de mensagem política, o desmantelamento de "outdoors"", disse Ventura, em conferência de imprensa para abordar esta questão.

Ventura acrescentou que escolheu, "em consciência, as mensagens que devia passar nesta candidatura à Presidência da República", referindo que "não é diferente" do que diz publicamente. E voltou a insistir que não retirará os cartazes, "a menos que haja uma decisão judicial".

Seis pessoas avançaram com uma ação contra André Ventura para que o líder do Chega seja obrigado a retirar, num prazo de 24 horas, os cartazes que fazem referência à comunidade cigana.

"Não os retirarei porque entendo que tenho razão, não os retirarei porque entendo que os ciganos têm que cumprir a lei, como todos têm que cumprir a lei, não os retirarei porque entendo que a comunidade cigana tem que entender em Portugal que tem que cumprir regras, não os retirarei porque entendo em consciência que o tempo da impunidade acabou, que o tempo em que se podia fazer o que se queria acabou, e que este país precisa de entrar na ordem" disse.

"Estamos perante verdadeiramente um caso de ataque fulminante à liberdade de expressão política, mas também um caso fulminante de mobilização e organização politicamente concertadas para anular e para calar um candidato", alegou, considerando que será "uma derrota da democracia".

