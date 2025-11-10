Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Uma notícia Lusa, publicada no domingo, citava o livro Gouveia e Melo, 'As Razões', escrito pela jornalista Valentina Marcelino, e referia que o almirante teria decidido candidatar-se à Presidência da República após ler um artigo do jornal Expresso sobre uma alegada tentativa de Marcelo Rebelo de Sousa para o “travar” através da recondução como chefe do Estado-Maior da Armada.

Gouveia e Melo explica que a recondução proposta só teria valido a pena se houvesse um investimento significativo na Marinha, incluindo a aquisição de novos submarinos. Acusa Marcelo Rebelo de Sousa e o Governo de demonstrarem pouco interesse pela defesa, limitando-se a ajustes salariais para militares, o que, na sua visão, tinha como objetivo mantê-lo “amarrado” à Marinha com a perspetiva de atingir o topo da carreira militar, sem lhe dar verdadeiro poder de decisão.

“Foi esse artigo que me fez definir o rumo. Porque quando o li, fiquei mesmo danado”, cita a Lusa.

No mesmo dia, diretamente de Vila Viçosa, Marcelo Rebelo de Sousa esteve presente no 51.º aniversário do Estado-Maior-General das Forças Armadas e respondeu que "como Presidente nunca comentei Presidentes anteriores e como ex-Presidente não tenciono comentar Presidentes que venham a seguir, nem candidatos a Presidente. Eu não dei essa entrevista, não existe".

Hoje, em comunicado enviado às redações, a candidatura de Gouveia e Melo garante que “é falsa” a notícia divulgada no domingo. Também no dia de hoje, Marcelo voltou a este assunto. Diretamente do Palácio Presidencial de Angola, em Luanda, nas comemorações dos 50 anos da independência de Angola, o Presidente da República foi novamente questionado sobre a relação com Gouveia e Melo.

"O Presidente em funções nunca lhe aconteceu ter relações minadas com ninguém", afirma Marcelo, acrescentando que é a "maneira de ser" e que "cultiva relações com toda a gente" independentemente da questão política ou religiosa.

__

