Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o Jornal de Notícias, a aldeia tem 17 casas recuperadas e pouco mais de 20 em ruínas, um restaurante, uma piscina, um campo de ténis e uma capela. Fora do leilão estão as casas, entretanto, compradas por particulares, que serão "entre seis e oito".

"Situada a dez minutos de Viseu, esta aldeia conta com uma área total de cerca de 100 hectares. Nas suas características principais está o casario tradicional, que mantém a traça original e a existência de capela, restaurante, estacionamento, zonas comuns, e espaços exteriores ajardinados", destaca o documento.

As licitações no leilão, aberto ao público, decorrem até 5 de dezembro deste ano e "pode ser adquirida por um valor base de 1.699.898,08 euros e um valor mínimo de 1.444.913,35 euros".

A aldeia já tinha sido vendida em 1995, ao Grupo Catarino, que na altura pagou 80 mil contos, cerca de 400 mil euros atualmente. Nesse ano, viviam na aldeia "quatro idosos, das dezenas de famílias que 20 anos antes habitavam na localidade".

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.