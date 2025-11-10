Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"A Federação Portuguesa de Ciclismo decidiu dar por terminado, com efeitos imediatos, o contrato de concessão para a organização e exploração comercial da Volta a Portugal em bicicleta, celebrado em 2017 com a empresa Podium Events", pode ler-se na nota divulgada.

A decisão foi tomada devido a "incumprimento reiterado das obrigações contratuais e de pagamento por parte da Podium Events, situação que se agravou ao longo do último ano, apesar das várias tentativas de resolução amigável promovidas pela Federação".

O objetivo do organismo liderado pelo ex-ciclista Cândido Barbosa, pode ler-se no comunicado, é garantir "a defesa do interesse público, do conjunto do ciclismo português e da própria Volta a Portugal", salientando o "trabalho desenvolvido" pela empresa, mas lembrando que é "imprescindível" o "cumprimento das obrigações contratuais. A FPC tomará muito em breve as decisões que se impõem sobre o novo modelo de organização da Volta a Portugal e das demais provas até aqui abrangidas pelo contrato de concessão".

Esta decisão estende-se também à Volta ao Alentejo e à Volta a Portugal do Futuro, que estavam incluídas na concessão.

