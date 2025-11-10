Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo as autoridades locais, nenhuma vítima terá sido localizada durante os trabalhos de resgate. Segundo o subchefe do Corpo de Bombeiros de Coral Springs, Mike Moser, em declarações à AFP, as equipas de socorro responderam ao alerta em poucos minutos. Nenhuma casa foi danificada, mas foram encontrados destroços perto do lago onde o avião se despenhou.

"Não havia nenhum avião à vista", disse, esclarecendo que "[as equipas de socorro] seguiram o rasto dos destroços, tínhamos mergulhadores que entraram na água e tentaram procurar vítimas, mas não encontraram nenhuma".

O avião descolou de Broward, na Flórida, com uma forte comunidade proveniente das Caraíbas que entrou em ação e juntou mantimentos e ajuda de emergência para ser entregue na Jamaica após o furação Melissa de categoria 5 ter atingido a ilha no final de outubro.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.