Segundo a mais recente sondagem divulgada pelo Público, André Ventura surge na liderança num cenário de primeira volta disputada entre cinco candidatos, mas é Luís Marques Mendes quem reúne maior consenso e vence todos os adversários em simulações de segunda volta.

O estudo revela um eleitorado dividido, sem uma maioria clara à partida. André Ventura beneficia de uma base eleitoral fiel, o que lhe permite destacar-se na primeira escolha dos inquiridos. No entanto, esse mesmo fator revela-se limitador quando o cenário passa para uma segunda volta.

Nos confrontos diretos, Luís Marques Mendes supera todos os restantes candidatos testados, incluindo André Ventura. O antigo líder do PSD surge como uma figura capaz de captar votos em vários quadrantes políticos, agregando eleitores do centro-direita, do centro e até setores moderados da esquerda.

A sondagem sugere que, numa eleição presidencial, o fator decisivo poderá não ser a força do núcleo duro de eleitores, mas sim a capacidade de gerar consensos alargados, característica tradicionalmente valorizada nas eleições para Belém. Neste plano, Marques Mendes beneficia de um perfil institucional, experiência política prolongada e uma imagem pública associada à moderação.

