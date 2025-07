Com cerca de uma dezena de intérpretes, “La Bande à Tyrex” é descrito como um espetáculo contagiante para todas as idades, que transforma o movimento coletivo das bicicletas em arte performativa. O espetáculo volta a subir ao palco no dia 18, também às 22h00, na Praça dos Poetas, em Barcelos. A companhia francesa irá ainda promover uma oficina de equilíbrio e ciclismo acrobático, aberta ao público, no dia 18, entre as 10h00 e as 12h00, na Black Box do Centro Internacional das Artes José de Guimarães (CIAJG), em Guimarães.

Quatro cidades recebem 28 apresentações de circo contemporâneo

Até 19 de julho, o Vaudeville Rendez-vous levará 11 espetáculos — seis deles em estreia nacional — a quatro cidades do norte do país: Guimarães, Braga, Barcelos e Vila Nova de Famalicão. Ao todo, serão 28 apresentações que percorrem linguagens artísticas distintas do circo contemporâneo, sob o tema do “ciclo” — memória, movimento, reinvenção e até a morte, enquanto transição.

Entre os destaques nacionais, estão duas coproduções que serão apresentadas nas quatro cidades. Em “Rima”, Alan (da Malásia) e Alvin (do Brasil), artistas que se conheceram em Portugal, exploram a roda Cyr numa reflexão poética sobre migração, identidade e conexão. Já “Cream”, de Jorge Lix, produzido pelo INAC, parte do malabarismo para questionar a relação entre o ser humano e a tecnologia na era digital.

Mulheres de mais de 60 anos ajudam a construir espetáculo com histórias e tricô

Outra proposta singular é “Melic”, da companhia catalã If Circus, também em estreia nacional. Inspirado nas mulheres que tricotavam juntas nas ruas no pós-guerra, o espetáculo inclui uma oficina comunitária onde mulheres com mais de 60 anos são convidadas a tricotar, a partilhar as suas histórias de vida e a criar, literalmente, a corda que será usada em cena. A oficina realiza-se no dia 16, às 14h30, na Casa da Criatividade, em Barcelos, e o espetáculo estreia-se no dia 18, às 22h00, na Praça Municipal de Braga.

O Festival Vaudeville Rendez-vous é promovido pelo Teatro da Didascália e a entrada em todos os espetáculos e atividades é gratuita.

