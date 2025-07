O estado da Califórnia lidera o processo juntando cerca de duas dezenas de procuradores-gerais estaduais e governadores democratas, que alegam que a retenção dos fundos, reservados pelo Congresso no âmbito dos seus poderes, viola a Constituição e a legislação federal. “Isto é claramente contra a lei”, disse o procurador-geral da Carolina do Norte, Jeff Jackson, numa entrevista à ABC News. “É contra a Constituição. (…) É contra a Lei [do Orçamento do Congresso e Controlo] das Cativações. Do ponto de vista jurídico, este não é um caso difícil”, frisou.

O processo foi interposto no Tribunal Distrital de Rhode Island, entre outros pelo procurador-geral do Distrito de Columbia, Brian Schwalb, pelo governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, e pelo governador do Kentucky, Andy Beshear. Se as verbas não forem libertadas em breve, de acordo com o processo, muitas famílias de baixos rendimentos perderão o acesso a programas extracurriculares. Em alguns estados, as aulas recomeçam no final de julho e início de agosto.

O Departamento da Educação congelou recentemente o financiamento, alegando que quer garantir que os programas contemplados estão alinhados com as prioridades do Presidente. O Gabinete de Administração e Orçamento (OMB, na sigla em inglês) afirma que alguns destes fundos apoiam políticas de esquerda, destacando os serviços para imigrantes em situação irregular ou de inclusão da comunidade LGBTQ+.